Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un recrutement légendaire du Qatar ?

Publié le 21 décembre 2020 à 18h30 par Dan Marciano

Alors que Kylian Mbappé n’est pas certain de rester au PSG la saison prochaine, Leonardo voudrait attirer de grands noms afin de maintenir le projet à flot. Lionel Messi, Jan Oblak et Joao Felix seraient notamment dans le viseur du club parisien en cas de départ du Bondynois.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes en janvier prochain. Le PSG préparerait la prochaine session de transferts, et aurait ciblé plusieurs joueurs à l’instar de Christian Eriksen ou de Dele Alli. Mais du côté de Leonardo, les priorités sont multiples. Le responsable doit également gérer l’avenir de ses deux têtes de gondole à savoir Kylian Mbappé et Neymar. Arrivés à Paris en 2017, les deux joueurs voient leur contrat expirer en 2022 et Leonardo aurait pour projet de prolonger leur bail. Courtisé par le FC Barcelone, l’attaquant brésilien se plait à Paris comme le 10 Sport vous l’annonçait en juillet dernier et est enclin à rester dans la capitale comme il l’avait indiqué au micro de RMC le 9 décembre dernier : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux au PSG ». Mais pour Kylian Mbappé, la tâche s’annonce plus délicate. L’international français ne s’est toujours pas prononcé sur son avenir dans la capitale. Le champion du monde voudrait obtenir des garanties sportives de la part de Leonardo avant de prendre une décision définitive. Du côté de l’Espagne, on surveillerait de près la situation de Kylian Mbappé. Le Real Madrid, qui courtise le joueur depuis de nombreuses années, aurait l’intention de formuler une offre XXL lors du prochain mercato estival. Au PSG, on compte sur l’attaquant de 22 ans, mais la possibilité de le voir quitter la Ligue 1 à la fin de la saison existe. Une situation incertaine qui pousse Leonardo à se pencher sur la question de sa succession.

Lionel Messi ou Joao Felix pour remplacer Mbappé ?

En cas de départ de Kylian Mbappé en 2021, le projet parisien pourrait subir un énorme coup dur, et ce alors que Leonardo avait dévoilé son ambition pour le PSG. « Le PSG sera l'équipe de ces cinq prochaines années. Certaines équipes ont eu des cycles et ce cycle se termine, ce qui est normal. Je vois désormais Kylian et Neymar dans le top 3 mondial. Messi et Cristiano Ronaldo vont en sortir. Nous devons chercher à garder cette situation » avait-il indiqué il y a quelques semaines. Le but pour le responsable brésilien sera donc de trouver des grands noms lors du prochain mercato estival comme l'explique ce lundi le Daily Mail , et Leonardo aurait commencé à se renseigner sur la situation de plusieurs joueurs. Le cas le plus concret est celui de Lionel Messi. Proche d’un départ lors de l’été dernier, la Pulga n’a toujours pas prolonger son contrat avec le FC Barcelone et est libre de négocier avec l’équipe de son choix à partir du mois de janvier. L’Argentin attendrait le résultat des prochaines élections présidentielles le 24 janvier prochain avant de fixer son avenir en Catalogne, mais selon plusieurs médias espagnols, la tendance serait plutôt un départ. Une occasion en or pour de nombreux clubs de s’attacher les services de Lionel Messi sans dépenser le moindre centime sur son transfert. Selon le Daily Mail , le PSG serait bien sur le coup et pourrait se lancer dans ce dossier, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé. Annoncé également comme un prétendant sérieux, Manchester City continuerait de suivre la situation de l’Argentin, mais n’aurait pas relancé les discussions avec le FC Barcelone, préférant pour l’instant cibler des profils plus jeunes. Par ailleurs, le PSG suivrait avec attention les prestations de Joao Felix, sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Atlético. A en croire OK Diario , la somme récoltée grâce au possible transfert de Mbappé pourrait être réinvestie dans ce dossier. Mais un départ parait improbable, alors que l’international portugais dispose d’une clause libératoire fixée à 350M€ et qu’il a fait part à de nombreuses reprises de son désir de rester à l’Atlético.

La succession de Navas au cœur des préoccupations de Leonardo