Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour contrer le PSG avec Messi, le Barça sort son atout !

Publié le 21 décembre 2020 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 21 décembre 2020 à 17h33

Bien que son contrat au FC Barcelone court jusqu’en juin prochain, Lionel Messi pourrait poursuivre au Barça. C’est du moins la volonté affichée par Joan Laporta qui a assuré ne pas voir Messi arborer une autre tunique que celle des Blaugrana.

La semaine dernière, Guillem Balague profitait du dernier Ask Guillem de l’année 2020 afin de lâcher une petite bombe. Selon le journaliste de SPORT , Lionel Messi aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone à l’issue de son contrat courant jusqu’en juin prochain. Seule une grosse discussion avec le futur président, qui sera élu le 24 janvier prochain, pourrait avoir le don de lui faire changer d’avis et de sceller son avenir au FC Barcelone pour accompagner le nouveau projet. Les candidats se succèdent dans les médias afin d’évoquer la situation de Lionel Messi. Jordi Farré a même assuré ce lundi que lui et Neymar joueraient de nouveau ensemble sous la tunique blaugrana et non parisienne alors que Messi est annoncé avec insistance du côté du PSG en marge de la saison prochaine. « Neymar et Lionel Messi joueront ensemble au Barça la saison prochaine. Je suis sûr que Messi ne veut pas partir. J'ai parlé à son entourage, ils m'ont dit qu'il voulait rester s'il y avait un projet gagnant. La proposition que j'ai pour lui: renouveler année après année et devenir président d'honneur. Avec ça il me dira non ? ». Hormis le PSG, Lionel Messi figurerait également sur les tablettes de Manchester City. Cependant, pour Joan Laporta, l’avenir de Messi s’écrit à Barcelone et nulle part ailleurs.

Le plan de Laporta pour conserver Lionel Messi