Mercato - PSG : Cette énorme bombe lâchée sur les retrouvailles en Messi et Neymar !

Publié le 21 décembre 2020 à 12h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Lionel Messi et de Neymar, Jordi Farré assure que les deux stars évolueront ensemble la saison prochaine... au FC Barcelone.

Il y a quelques jours, Neymar affichait sa volonté d'évoluer à nouveau avec Lionel Messi la saison prochaine. Un souhait qu'il espère voir s'exaucer au PSG puisqu'entre temps, le Brésilien a affirmé sa volonté de prolonger son contrat au PSG qui court actuellement jusqu'en juin 2022. Malgré tout, cela n'empêche pas certains candidats à l'élection du FC Barcelone de continuer d'envisager le retour de Neymar. A l'image de Jordi Farré. « Neymar sera le bienvenu, mais la première chose qu'il doit faire est de retirer ses actions en justice et de s'excuser sans humiliation. Nous avons parlé à son entourage et ils nous ont dit de "rentrer à la maison". Qui ne veut pas du troisième meilleur joueur du monde dans son équipe ? », confie-t-il à RAC1 .

«Neymar et Messi joueront ensemble au Barça la saison prochaine»