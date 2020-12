Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait avoir une grosse opportunité à 0€ !

Publié le 21 décembre 2020 à 11h45 par A.M.

Suivi par le PSG et de nombreux clubs européens, Alejandro Gomez souhaiterait se libérer de son contrat à l'Atalanta qui prend fin en juin 2022.

Dans les prochaines semaines, l'avenir d'Alejandro Gomez risque de faire parler. Et pour cause, sous contrat jusqu'en juin 2022, le meneur de jeu argentin est en conflit avec son entraîneur Gian Piero Gasperini à l'Atalanta. Un départ est donc envisageable cet hiver et Angel Di Maria souhaiterait que le PSG se jette sur cette belle occasion qui se présente sur le marché. La crise sanitaire, et son impact sur les finances des clubs, risque toutefois d'avoir des conséquences importantes et pourrait bien rendre ce dossier compliqué. Toutefois, une opportunité serait à saisir dans ce dossier.

Gomez veut se libérer de son contrat