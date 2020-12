Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba entre dans sa phase finale !

Publié le 21 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Annoncé encore plus sur le départ depuis la déclaration choc de son agent Mino Raiola, Paul Pogba serait destiné à quitter Manchester United à présent. Et pour une raison bien précise. Le PSG peut préparer son offensive.

Lors d’un entretien accordé à Tuttosport , Mino Raiola choquait son monde récemment en assurant que l’aventure mancunienne de Paul Pogba était « terminée ». Un témoignage pour le moins surprenant, d’autant plus que son contrat avec Manchester United court jusqu’en juin 2022. Le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient sur les rangs pour accueillir Pogba lors des deux prochaines sessions des transferts, moment où Manchester United espérerait rafler la mise afin de ne pas le laisser partir libre à l’été 2022 ou à bas coût en janvier 2022. Et une prolongation de contrat ne serait plus du tout d’actualité désormais.

Un transfert cet hiver ou l’été prochain