Mercato - PSG : Comment le dossier Mbappé va relancer le feuilleton Pogba !

Publié le 20 décembre 2020 à 19h15 par Th.B.

Ouvert à l’idée de recruter Paul Pogba au PSG selon différents médias, Leonardo devrait être contraint de batailler avec le Real Madrid. Sous l’impulsion de Zinedine Zidane, la Casa Blanca ne serait pas là pour faire de la figuration.

Pour Tuttosport , Mino Raiola révélait récemment que Paul Pogba à Manchester United, c’était terminé malgré le contrat du Français qui court jusqu’en juin 2022. L’agent du milieu de terrain des Red Devils faisait également passer le message suivant. « À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato ». Une déclaration choc qui a eu l’effet d’une bombe et qui a engendré de multiples rumeurs sur l’avenir du champion du monde. Hormis le Real Madrid et la Juventus, le PSG serait aussi une solution pour Pogba. Néanmoins, Leonardo et l’ensemble de la direction sportive du PSG ne seraient pas pour autant bien positionnés dans la course à la signature de Paul Pogba, et Kylian Mbappé y serait pour beaucoup.

Grâce à l’opération Mbappé, le Real Madrid préparerait un gros coup avec Pogba