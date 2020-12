Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Eriksen !

Publié le 20 décembre 2020 à 18h45 par La rédaction

Dans le viseur de Leonardo pour renforcer l'entrejeu du PSG, Christian Eriksen attise les convoitises de nombreux cadors européens. Alors qu'un retour en Premier League semblait se dessiner, le milieu danois pour être contraint de faire une croix sur un de ses prétendants, une aubaine pour le PSG...

Recruté lors du mercato hivernal 2019, Christian Eriksen n'est jamais parvenu à s'imposer sous les ordres d'Antonio Conte à l'Inter Milan. Le départ du milieu de 28 ans cet hiver ne semble plus faire aucun doute. Après avoir d'ores et déjà tenté de s'attacher les services de l'international danois cet été avant de se rabattre sur Rafinha, Leonardo n'aurait pas abandonné la piste menant à Christian Eriksen. Le directeur sportif brésilien pourrait avoir un sérieux coup à jouer avec le Nerazzurri , dont le prix aurait baissé et serait désormais accessible pour 22M€. Si la concurrence s'annonce rude, le PSG pourrait toutefois avoir un concurrent en moins sur le dossier...

Xhaka refuserait de rejoindre l'Inter Milan