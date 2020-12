Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme pour Olivier Giroud !

Publié le 20 décembre 2020 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’Olivier Giroud a été annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, qui aimerait recruter un nouvel attaquant axial cet hiver, tout indique que les Phocéens n’ont que très peu de chances de réussir à mener à son terme la piste menant à l’attaquant français de Chelsea, et ce en dépit du fait que l'AC Milan et l'Inter soient sur le point de jeter l'éponge dans le dossier.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille souhaitait absolument recruter un nouveau numéro 9 destiné à seconder Dario Benedetto. Dans cette optique, le club entraîné par André Villas-Boas a décidé de miser sur Luis Henrique, arrivé en provenance de Botafogo contre la somme de 8 M€. Seulement voilà, avec le temps, ce choix s’est avéré être une erreur de casting de la part de l’OM. En effet, le Brésilien n’est pas en mesure d’occuper cette position de numéro 9. André Villas-Boas l’a lui-même reconnu en conférence de presse le 3 décembre dernier, annonçant à cette occasion que l’OM devra régler le problème en passant par le marché des transferts en janvier. C’est dans ce contexte que le nom d’Olivier Giroud a alors été lié à l’Olympique de Marseille, le Français ne bénéficiant pas généralement d’un temps de jeu conséquent dans le Chelsea entraîné par Frank Lampard, même s'il se montre très performant lorsque l’entraîneur des Blues fait appel à lui.

L’AC Milan et l’Inter abandonnent la piste Olivier Giroud…

Cependant, les Phocéens sont loin d’être les seuls à avoir été annoncé sur les traces du Champion du monde 2018. En effet, ces derniers temps, la presse italienne fait état d’un intérêt de la part de l’AC Milan. Le club lombard serait en quête d’un nouvel attaquant destiné à faire souffler Zlatan Ibrahimovic. Toutefois, il semblerait que l’intérêt des Rossoneri à l’égard de l’ancien buteur d’Arsenal ait disparu aussi vite qu’il est apparu. Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur CalcioMercato.com ce dimanche, l’AC Milan serait déjà sur le point d'abandonner le dossier Olivier Giroud, tout comme l’Inter, également annoncé sur les traces du joueur de 34 ans. La raison de la fin de cet intérêt des pensionnaires de San Siro serait simple : Paolo Maldini aurait finalement décidé de changer ses plans quant au profil de l’attaquant qu’il souhaite enrôler d’après Tuttosport . Tandis que le retour de blessure de Zlatan Ibrahimovic est prévu pour le mois de janvier, le directeur technique milanais souhaiterait finalement recruter un attaquant qui resterait à son poste et qui progresserait au contact du géant suédois, et non sur un buteur trentenaire déjà expérimenté.

… mais cela ne change rien pour l’OM !