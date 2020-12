Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu’une question de temps pour Paul Pogba ?

Publié le 21 décembre 2020 à 0h45 par Th.B.

Pour Paul Pogba, ce ne serait plus de savoir si il partira, mais quand il quittera Manchester United selon Dharmesh Sheth alors que le joueur des Red Devils feraient tourner la tête du PSG et du Real Madrid notamment.

Bien que le PSG semble être dans le coup concernant un éventuel transfert de Paul Pogba, le Real Madrid pourrait bien avoir pris une longueur d’avance dans cette opération. Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Manchester United, le milieu de terrain des Red Devils devrait quitter le club mancunien si l’on en croit les propos de son agent Mino Raiola à Tuttosport ces derniers temps. Selon Raiola, l’histoire entre Pogba et United est terminée. Un discours qui ne serait pas passé dans l’oreille d’un sourd dans l’esprit de Zinedine Zidane. L’entraîneur du Real Madrid aurait demandé à son président Florentino Pérez de mettre des fonds de côté afin de pouvoir recruter Pogba l’été prochain, soit à un an de l’expiration de son contrat qui ne sera pas prolongé à Manchester United selon Dharmesh Sheth.

« On approche de la dernière ligne droite »