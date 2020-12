Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Un gros départ à 60M€ est programmé pour cet hiver !

Publié le 20 décembre 2020 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 20 décembre 2020 à 20h35

Alors qu’il est en manque de temps de jeu au Real Madrid, Isco pourrait bel et bien quitter le club de la capitale espagnol en janvier prochain. Toutefois, l’écurie entrainée par Zinedine Zidane ne compterait pas brader l’international espagnol malgré son temps de jeu famélique.

Arrivé au Real Madrid en provenance du Málaga CF en 2013, Isco pourrait être en train de vivre ses dernières semaines chez les Merengue . En effet, l’international espagnol de 28 ans a peu à peu disparu des radars avec la Casa Blanca . S’il a été auteur de bonnes performances par le passé, le natif de Benalmádena dispose d’un temps de jeu bien inférieur depuis plusieurs mois maintenant, et cela ne va pas en s’améliorant. En cette première partie de saison 2020/2021, Isco n’a participé qu’à 345 minutes de jeu en 10 rencontres toutes compétitions confondues, le tout sans inscrire le moindre but ou délivrer la moindre passe décisive. Ainsi, Isco aurait l’intention de quitter le Real Madrid dès cet hiver, à un an et demi de la fin de son contrat.

Le Real Madrid réclame une petite fortune pour laisser filer Isco

Néanmoins, si le club présidé par Florentino Pérez ne serait pas opposé à l’idée d’un départ de l’Espagnol, il n’aurait pas la moindre intention de le brader. Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par AS ce dimanche, le Real Madrid réclamerait une somme comprise entre 60 et 70 M€ pour laisser filer Isco en janvier prochain. Pour l’instant, aucune offre à la hauteur ne serait arrivée, mais une chose serait certaine d’après le quotidien madrilène : le Real Madrid n’entend pas conserver son joueur contre sa volonté. En revanche, il ne voudrait ni le laisser filer à moindre coût, ni le voir partir en prêt. La position de la direction madrilène à cet égard serait ferme et définitive. Celle-ci aurait pour origine le fait que le talent d’Isco pourrait le conduire à rejoindre un club rival du Real Madrid à court ou moyen terme. De même, les soupçons de la direction madrilène quant au fait qu’il aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec un club prétendant à sa signature pourraient aussi être à l’origine de cette fermeté du club madrilène.

Zinedine Zidane n’écarte pas non plus son départ