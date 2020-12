Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel sera le prochain club de Kylian Mbappé ?

Publié le 20 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

En discussion pour prolonger son bail avec le PSG, Kylian Mbappé n’est pas encore assuré de rester dans la capitale. En cas de départ, l’international français aurait déjà quelques idées pour son prochain club, mais selon vous, que décidera l’attaquant qui fête ses 22 ans ce dimanche ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est actuellement en discussion pour prolonger. Il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs affiché sa confiance sur l’issue des négociations au micro de RMC Sport , affirmant que le champion du monde tricolore et Neymar voulaient rester dans la capitale. Cependant, tout ne serait pas aussi simple dans ce dossier. Kylian Mbappé est actuellement en plein doute pour son avenir et réclame des garanties sportives au PSG avant d’envisager la signature d’un nouveau bail. En attendant, le Real Madrid reste à l’affût et pourrait passer à l’action dès l’été prochain si ses finances le lui permet. Une menace de taille pour le PSG, mais elle ne serait pas la seule.

Mbappé aurait quatre clubs en tête