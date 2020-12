Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte toujours fermée pour cette piste de Zidane ?

Publié le 20 décembre 2020 à 19h00 par H.K.

Alors que les matchs se compliquent pour lui du côté de Naples, Fabian Ruiz voit son avenir être remis en question, alors que le Real Madrid serait toujours intéressé à l’idée de le faire débarquer. Cependant, la porte serait toujours fermée pou Zinedine Zidane dans ce dossier…

L’été dernier, un duel au sommet entre le Real Madrid et le FC Barcelone s’orchestrait sur le marché des transferts pour un milieu de terrain du Napoli : Fabian Ruiz. L’international espagnol était de plus en plus courtisé par les grands clubs de son pays d’origine, mais finalement, Gennaro Gattuso avait posé son veto et empêché tout départ de son meneur de jeu. Cependant, aujourd’hui, la situation de Fabian Ruiz a changé : il n’est plus indiscutable, et son avenir pourrait même être remis en cause. Cependant, Zinedine Zidane aurait toujours la porte fermée dans ce dossier…

Pas de vente au programme pour Fabian Ruiz