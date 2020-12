Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé, Hazard... Leonardo prépare un coup légendaire !

Publié le 20 décembre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Leonardo serait plus que jamais décidé à profiter de la situation contractuelle de Lionel Messi pour le récupérer en 2021. D'ailleurs, le directeur sportif du PSG serait en pole position sur ce dossier et pourrait devancer Manchester City. Pour faire de la place à Lionel Messi, Leonardo devrait se séparer de Kylian Mbappé et le laisser filer vers le Real Madrid. Et pour ne pas sortir totalement perdant de ce deal, le PSG pourrait récupérer Eden Hazard en échange.

En fin de contrat le 30 juin 2021, Lionel Messi aurait tenté de quitter le FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Alors qu'il ne s'épanouirait plus en Catalogne, l'international argentin aurait fait parvenir un burofax à sa direction pour qu'elle lui accorde un bon de sortie. Toutefois, les hautes sphères du Barça aurait décidé de refuser sa requête. Contraint d'attendre la fin de son contrat pour partir librement, Lionel Messi serait toujours suivi de très près par le PSG et Manchester City. D'ailleurs, ces deux écuries européennes auraient bon espoir de le récupérer en 2021 selon les dernières indiscrétions de 90min .

Le PSG en pole position pour Lionel Messi ?

A en croire une source « bien informée » de 90min , le PSG et Manchester City seraient convaincus que Lionel Messi partira en 2021. « On croit désormais sincèrement que l'année 2021 verra Lionel Messi passer à autre chose. Nous savons par les intermédiaires que les exigences financières ont changé et sont maintenant considérées comme beaucoup plus "réalistes" et, pour cette raison, Manchester City et le PSG prennent cela au sérieux. Obtenir (Lionel) Messi maintenant signifie qu'il vous faudra deux ou trois ans, voire plus, pour le faire avancer. Mais s'il ne change pas de club cette année, il n'aura pas beaucoup d'autres chances et, avec la situation actuelle de Barcelone, cela pourrait être le moment idéal pour toutes les parties », a-t-elle révélé. Comme l'a précisé 90min , Lionel Messi - et son père et agent, Jorge - voudrait tellement forcer un départ qu'ils aurait divisé par deux ses exigences salariales. Et avec une telle réduction, La Pulga serait le joueur le mieux payé de Manchester City et au même niveau que Neymar au PSG. Grâce à ce geste fort, les grosses cylindrées européennes estimeraient désormais que l'opération Messi est « réaliste » et « réalisable » pour cet été. Et alors qu'ils seraient les seuls clubs capables d'assumer le salaire de Lionel Messi, le PSG et Manchester City auraient tous deux montés leur plan pour obtenir gain de cause.

Kylian Mbappé sacrifié et échangé avec Eden Hazard ?

En ce qui concerne le PSG, qui serait en pole position pour Lionel Messi, l'idée serait de se séparer de Kylian Mbappé. En effet, pour pouvoir réaliser un coup légendaire avec Lionel Messi, Leonardo devrait se résigner à laisser filer son numéro 7. Tandis que le Real Madrid serait la destination la plus probable pour Kylian Mbappé, il y aurait eu des discussions pour un échange XXL avec Eden Hazard. Reste désormais à savoir si une cohabitation entre Lionel Messi et Eden Hazard est plausible au PSG.