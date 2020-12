Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe lâchée sur le feuilleton Messi !

Publié le 20 décembre 2020 à 13h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait de plus en plus proche d'un départ du FC Barcelone. Alors qu'ils voudraient profiter de la situation de La Pulga, le PSG et Manchester City afficheraient une grande confiance sur ce dossier. Et ce, parce qu'ils seraient convaincus que la star argentine partira en 2021.

Lionel Messi pourrait disputer ses derniers mois avec le FC Barcelone. Alors qu'il n'a pas pu obtenir de bon de sortie lors du dernier mercato estival, le capitaine du Barça pourra profiter de la fin de son contrat pour partir librement l'été prochain. Sur les traces de Lionel Messi depuis plusieurs mois, le PSG et Manchester City ne compteraient pas laisser passer cette occasion en or. Selon une source proche de 90min , Leonardo et Pep Guardiola seraient très confiants sur ce dossier et estimeraient que le départ de Lionel Messi est inévitable en 2021. Et alors que La Pulga aurait baissé ses exigences salariales, le directeur sportif parisien et le coach des Citizens seraient suffisamment bien armés pour répondre à ses attentes.

Un bras de fer légendaire entre Leonardo et Guardiola pour Messi ?