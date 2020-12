Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pogba… Le Real Madrid voudrait tout rafler !

Publié le 20 décembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Constamment en quête de renforts au milieu de terrain, le PSG ne fermerait pas la porte à une arrivée de Paul Pogba dont l’aventure à Manchester United est terminée d’après les mots de son agent Mino Raiola. Cependant, le Real Madrid préparerait bien son coup avec le Français.

Ces derniers temps, le PSG a été lié aux plus grands noms du football européen. Cet été, alors qu’un départ de la Juventus était une option suite à l’élimination de la Vieille Dame en 1/8ème de finale de Ligue des champions face à l’OL, Cristiano Ronaldo aurait pu débarquer au PSG. En effet, son agent Jorge Mendes et le directeur sportif parisien Leonardo se seraient rapprochés et même entretenus à ce sujet. Seulement quelques jours plus tard, c’était au tout de Lionel Messi qui avait, via l’envoi d’un burofax, fait savoir à ses anciens dirigeants qu’il comptait activait la clause lui permettant de partir libre du FC Barcelone. Depuis la déclaration de Neymar à ESPN Argentine dans la foulée de la victoire du PSG à Old Trafford face à Manchester United, le feuilleton Messi est reparti de plus belle et le PSG est régulièrement annoncé par les médias et les candidats à la présidence du club catalan comme étant une réelle destination pour Lionel Messi. Hormis les deux géants du football européen, le PSG a récemment été lié au nom de… Paul Pogba !

Comment le Real Madrid compte s’y prendre pour Mbappé et Pogba

En effet, via un entretien accordé à Tuttosport , Mino Raiola a récemment révélé que Paul Pogba n’était plus heureux à Manchester United et que son aventure à Old Trafford était désormais de l’histoire ancienne bien que le contrat du Français court jusqu’en juin 2022. Selon les informations divulguées par le journaliste de SPORT Guillem Balague lors de sa rubrique Ask Guillem, le PSG serait l’une des rares équipes à pouvoir s’attacher les services de Pogba dans les prochaines semaines ou mois. Cependant, le Real Madrid envisagerait de griller la priorité à la fois au PSG et à la Juventus. Comment ? D’après des sources proches du dossier Kylian Mbappé, 90min a affirmé ce dimanche que le plan du Real Madrid serait de boucler l’opération en proposant un transfert échelonné au PSG lors du prochain mercato estival. Une stratégie qui permettrait aux dirigeants du Real Madrid de se pencher sur et de peut-être mener à bien d’autres dossiers. Ce serait le cas de Paul Pogba et d’Eduardo Camavinga. En outre, Zinedine Zidane se serait déjà entretenu avec Florentino Pérez dans l’optique de faire savoir au président merengue qu’il devrait conserver des fonds pour recruter Pogba pour qui une belle bataille devrait avoir lieu.

Pogba, le joueur que tout le monde s’arracherait