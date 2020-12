Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, Hazard… Le plan XXL du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 20 décembre 2020 à 18h15 par Th.B.

Kylian Mbappé aurait pris la décision de quitter le PSG à la fin de la saison selon la presse anglaise. Une ouverture que le Real Madrid compterait bien saisir.

« Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours ». Au début du mois de décembre, Leonardo expliquait à Canal+ que le PSG avait fait des progrès auprès du clan Kylian Mbappé concernant son avenir. Le champion du monde tricolore n’est lié au PSG que jusqu’en juin 2022, et le directeur sportif parisien laissait alors entendre qu’une prolongation ne serait pas à écarter alors que Nasser Al-Khelaïfi assurait après la qualification pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face à l’Istanbul Basaksehir que Neymar et Kylian Mbappé resteront au PSG. Cependant, selon 90min, le numéro 7 du Paris Saint-Germain aurait arrêté son choix pour la suite de sa carrière qui ne s’écrirait pas à Paris. Un départ l’été prochain serait dans les tuyaux. Le moment de frapper pour le Real Madrid.

Tout semble ficelé pour l’arrivée de Mbappé au Real Madrid