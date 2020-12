Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Partir ou rester… Kylian Mbappé aurait tranché pour son avenir !

Publié le 20 décembre 2020 à 17h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé prendrait de plus en plus en considération une prolongation à en croire les déclarations de Leonardo et de la journaliste Anne-Laure Bonnet. Cependant, l’attaquant du PSG aurait pris une toute autre décision

« La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours » . Voici le message que Leonardo a fait passer au micro de Canal+ au début du mois de décembre. De son côté, la journaliste de Téléfoot La Chaîne Anne-Laure Bonnet, expliquait que Kylian Mbappé voulait rester au PSG à condition qu’il puisse bénéficier d’un projet « gagnant ». Contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Mbappé ne serait pas aussi optimiste quand à son avenir au sein du club de la capitale.

Mbappé aurait fait le choix… de partir !