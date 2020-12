Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive surprenante pour ce joli coup proposé par Di Maria ?

Publié le 21 décembre 2020 à 0h15 par B.C.

N’entrant plus dans les plans de l’Atalanta, Papu Gomez figurerait sur les tablettes du PSG, sur les conseils d’Angel Di Maria. Leonardo ne serait toutefois pas le seul à l’affût dans ce dossier, puisque le milieu de terrain aurait la cote en Italie, mais également en Arabie saoudite.

Véritable cadre de l’Atalanta il y a encore quelques mois, Papu Gomez est aujourd’hui sur le départ. En effet, le milieu offensif est en conflit avec Gian Piero Gasperini, son entraîneur, et ne figurait pas sur la liste des joueurs retenus pour affronter l’AS Rome ce dimanche. Le départ de Papu Gomez cet hiver semble donc acté, et le PSG resterait à l’affût d’après la presse italienne. Une piste conseillée à la direction parisienne par Angel Di Maria, mais le PSG ne serait pas le seul dans le coup puisque l’Inter et l’AC Milan seraient aussi intéressés, mais pas seulement.

Papu Gomez a également la cote… en Arabie saoudite