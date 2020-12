Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros retournement de situation se confirme pour le «Messi Japonais» !

Publié le 21 décembre 2020 à 0h00 par H.G.

Prêté au Villarreal CF cette saison, le grand espoir du Real Madrid Takefusa Kubo devrait bel et bien changer d’air au cours de la prochaine fenêtre hivernale des transferts.

Après une bonne saison en prêt au RCD Mallorca, Takefusa Kubo a franchi un pallier cet été en rejoignant le Villarreal CF, qui a des ambitions bien plus élevées que sa précédente formation luttant pour le maintien. Seulement voilà, le joueur qu’on surnomme le « Messi Japonais » ne parvient pas à s’imposer sous les ordres d’Unai Emery. La situation inquiète le Real Madrid, qui constate que la progression de son jeune joueur ne se déroule pas comme prévu. Plus encore, il avait même été annoncé que les Merengue songeaient à l’idée de le prêter au sein d’une autre écurie, par exemple au Getafe CF comme cela avait été annoncé par MARCA dernièrement. Mais pour l’heure, il semblerait que la tendance d’un départ de Takefusa Kubo du Villarreal CF soit en train de se confirmer.

Takefusa Kubo aurait perdu la confiance d’Unai Emery !