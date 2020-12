Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste de Koeman sort du silence pour son avenir !

Publié le 20 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

À la recherche d’un défenseur central à moindre coût cet hiver, le FC Barcelone pourrait se pencher sur Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand, mis au placard à Chelsea, a fait part de son ras-le-bol face à cette situation.

S’il a fait des pieds et des mains cet été pour obtenir un renfort en défense centrale, Ronald Koeman n’est pas parvenu à l’obtenir. Longtemps focalisés sur Eric Garcia, les Catalans se sont heurtés à l’intransigeance de Manchester City et de Pep Guardiola sur ce dossier. Si l’ancien pensionnaire de La Masia reste la priorité de l’état-major Blaugrana pour le mercato hivernal, d’autres alternatives sont toutefois étudiées. Parmi celles-ci, des défenseurs d’expérience dans une situation délicate dans leurs clubs, comme Shkodran Mustafi ou Antonio Rüdiger.

« Janvier est encore loin »