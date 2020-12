Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation de Laurent Blanc sur l’arrivée avortée d’un international algérien !

Publié le 20 décembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Sans poste depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016, Laurent Blanc a retrouvé un club au Qatar. Désormais sur le banc d’Al Rayyan, l’ancien sélectionneur des Bleus retrouvera Yacine Brahimi, qu’il a tenté de faire signer au PSG.

Quatre ans après son départ du PSG, revoilà Laurent Blanc en selle ! Un choix qui a surpris, tant l’ancien sélectionneur des Bleus a été courtisé à de nombreuses reprises par plusieurs poids lourds européens. Mais le natif d’Alès a choisi de s’engager avec Al Rayyan au Qatar. Un choix fait en dépit de l’intérêt du FC Nantes, qui s’est récemment séparé de son entraîneur Christian Gourcuff, ou même de l’Olympique Lyonnais. Les grands débuts du « Président » avec sa nouvelle équipe sont désormais attendus de pied ferme.

« Je voulais le faire signer »