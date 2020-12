Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour ce joueur réclamé par Di Maria !

Publié le 21 décembre 2020 à 7h45 par Th.B.

Réclamé par Angel Di Maria, Alejandro Gomez, dit Papu, serait désormais une piste offensive du PSG. Néanmoins, le club de la capitale se frotterait à une grosse concurrence, dont celle éventuellement apportée par l’Inter.

Ces derniers jours, la Gazzetta dello Sport expliquait qu’Angel Di Maria aurait récemment glissé à son directeur sportif Leonardo le nom d’Alejandro Gomez, dit Papu, en grande difficulté à l’Atalanta. En effet, le départ de l’international argentin serait plus que jamais sur le départ et devrait plier bagage cet hiver. Le PSG pourrait donc frapper un grand coup avec celui dont le contrat court jusqu’en juin prochain au club de Bergame qui en demanderait entre 10 et 15M€ pour le céder cet hiver. Mais qu’en est-il de la concurrence ? Hormis le Milan AC, l’Inter serait sur les rangs. Néanmoins, le directeur sportif du club nerazzurri refuse d’alimenter les spéculations autour de l’avenir du compatriote argentin de Di Maria.

« Il est normal soit présente dans tout le monde du football »