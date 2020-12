Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un message fort sur son avenir !

Publié le 21 décembre 2020 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2021, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone librement à la fin de la saison. Candidat à la présidence du Barça, Toni Freixa a affiché son souhait de prolonger La Pulga.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait s'en aller gratuitement à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et à Manchester City. En effet, les deux cadors européens voudraient à tout prix profiter de la situation contractuelle de La Pulga et le récupérer en 2021. D'ailleurs, Leonardo et Pep Guardiola seraient même très confiants sur ce dossier. « On croit désormais sincèrement que l'année 2021 verra Lionel Messi passer à autre chose , a confié une source 'bien informée' à 90min . Nous savons par les intermédiaires que les exigences financières ont changé et sont maintenant considérées comme beaucoup plus "réalistes" et, pour cette raison, Manchester City et le PSG prennent cela au sérieux. Obtenir (Lionel) Messi maintenant signifie qu'il vous faudra deux ou trois ans, voire plus, pour le faire avancer. Mais s'il ne change pas de club cette année, il n'aura pas beaucoup d'autres chances et, avec la situation actuelle de Barcelone, cela pourrait être le moment idéal pour toutes les parties » . Conscient que le cas de Lionel Messi est épineux, Toni Freixa, candidat à la présidence du Barça, a confié qu'il espérait tout de même pouvoir le conserver.

«J'espère qu'il pourra continuer avec nous»