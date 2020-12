Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour cette piste offensive hivernale !

Publié le 21 décembre 2020 à 7h15 par Th.B.

Intéressé par le profil d’Arkadiusz Milik dans le cadre du retour de prêt de Moise Kean à Everton, le PSG pourrait voir le Polonais être disponible sur le marché des transferts cet hiver selon le directeur sportif du Napoli.

Malgré les belles performances de Moise Kean lors de cette première partie de saison, le PSG pourrait perdre l’international italien l’été prochain. En effet, en raison de l’absence d’option d’achat dans le prêt convenu avec Everton, Leonardo devrait trouver un nouvel attaquant sur le marché pour combler le vide que laisserait Kean avec son départ en fin de saison, à moins de trouver un accord avec Everton pour un transfert définitif. De ce fait, certaines pistes auraient été activées dont celle menant à Arkadiusz Milik, en manque de temps de jeu au Napoli. Cet hiver, un chèque de 15M€ suffirait pour s’attacher les services du Polonais selon Goal , dont le contrat à Naples arrivera à expiration en juin prochain. Le Napoli a d’ailleurs ouvert la porte à un départ de Milik cet hiver.

Un départ de Milik, « possible » en janvier pour le directeur sportif de Naples !