Mercato - PSG : Une opération colossale se profile pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 décembre 2020 à 11h30 par La rédaction mis à jour le 21 décembre 2020 à 11h34

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est déjà l'attraction du prochain mercato estival. L'international français discuterait de sa prolongation, mais le Real Madrid et Liverpool pourraient s'attacher les services du natif de Bondy. Pour y parvenir, les Reds pourraient même sacrifier un de leur cadre.

A l'image du joueur sur les terrains, la course pour Kylian Mbappé est effrénée. A peine sacré champion de France pour la première fois de sa carrière avec Monaco, le natif de Bondy devait faire un choix important pour la suite de sa carrière. A l'été 2017, l'international français a finalement décidé de rejoindre le PSG, ignorant l'appel du Real Madrid, son club de cœur. Un transfert à 145M€ et un contrat en or. Justement, le bail du joueur de 22 ans arrivera à expiration en 2022 et le risque d'un départ libre se rapproche pour le club de la capitale. Le PSG serait donc en discussions avec Kylian Mbappé pour continuer l'aventure commune au-delà de cette échéance. Mais le champion du monde attire les convoitises et pourrait aller voir ailleurs dès l'été prochain. Le Parisien aurait d'ailleurs coché quatre clubs en cas de départ : le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool.

Le Real Madrid et Liverpool se préparent depuis des mois...

Parmi les prétendants, les Merengue et les Reds auraient déjà prévu leur opération. Le club de Florentino Perez a entamé son dégraissage dès l'été dernier et se prépare depuis plusieurs mois pour lancer l'assaut prochainement. Pour les champions d'Angleterre, la tactique est différente mais le plan est également tracé depuis quelques temps. Liverpool serait prêt à sacrifier un membre de son trio infernal. Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino se rapprochent doucement mais sûrement de la trentaine, alors que Kylian Mbappé représente la jeunesse et l'avenir du haut de ses 22 ans. L'international français aurait donc une place réservée dans l'animation offensive de Jürgen Klopp, encore faut-il qu'un des cadres ne s'en aille vraiment.

… et Jürgen Klopp pourrait sacrifier Mohamed Salah