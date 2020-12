Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros transfert se précise pour Mohamed Salah !

Publié le 21 décembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Après son étonnant appel du pied au Real Madrid ainsi qu'au FC Barcelone, Mohamed Salah pourrait bel et bien quitter Liverpool rapidement. D'après un de ses anciens coéquipiers, l'international égyptien ne serait plus heureux avec les Reds.

13 buts en 13 matches, Mohamed Salah donne le ton en Premier League. Meilleur buteur, l'attaquant de 28 ans porte encore Liverpool au sommet du classement. Une belle saison s'annonce pour l'international égyptien, à l'image des précédentes. Depuis son arrivée à Liverpool en 2017, Mohamed Salah s'est révélé et s'est imposé comme l'un des meilleurs ailiers du monde. Avec des performances de haut vol, le gaucher a aussi étoffé son palmarès avec notamment une Premier League et une Ligue des Champions. Pourtant, la belle histoire pourrait prochainement se terminer. Mohamed Salah a clairement ouvert la porte à la Liga : « Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club » .

« Salah n'est pas heureux à Liverpool qui envisage de le vendre »