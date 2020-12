Mercato - OM : Ça se précise pour le successeur annoncé de Bouna Sarr !

Foot - Mercato - OM

Alors que l’OM suivrait de près la situation de Bryan Reynolds, grand espoir de MLS, c’est bien l’AS Roma qui serait en pole dans ce dossier.

Dans les derniers instants du mercato estival, l’OM s’est séparé de Bouna Sarr, parti au Bayern Munich. Le successeur du latéral droit français aurait pu se nommer Joakim Maehle, mais le club phocéen n’est pas parvenu à trouver d’accord avec le KRC Genk. L’OM pourrait donc chercher à trouver une doublure à Hiroki Sakai durant le mercato hivernal, et selon ESPN , Pablo Longoria ciblerait notamment Bryan Reynolds (19 ans), évoluant du côté de Dallas. Mais il y a de la concurrence dans ce dossier, puisque l’AC Milan, la Juventus et la Roma seraient également à l’affût.

Et selon les informations de Nicolo Schira, il pourrait bientôt être trop tard pour l’OM. Le journaliste italien a révélé sur son compte Twitter que l’AS Rome est en pourparlers avancés pour mettre la main sur Bryan Reynolds. Les Giallorossi auraient déjà formulé une offre de 7.5M€ au FC Dallas, tandis qu’un contrat de quatre ans et demi attendrait le jeune latéral droit. L’OM devra donc rapidement réagir pour reprendre la main dans ce dossier.

