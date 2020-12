Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique déjà pour la succession de Bouna Sarr !

Publié le 20 décembre 2020 à 20h00 par H.K.

Sur les traces d’un nouveau latéral droit pour suppléer Hiroki Sakai, l’OM aurait jeté son dévolu sur Bryan Reynolds, défenseur du FC Dallas. Cependant, ce dossier semble déjà compromis pour le club phocéen…

Bryan Reynolds fait partie des belles promesses du football américain. Le latéral droit de 19 ans enchaîne les bonnes performances depuis le début de saison du FC Dallas, et son niveau ne semble pas laisser insensible plusieurs clubs européens, comme l’OM ou l’AS Roma. Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur lui afin de suppléer Hiroki Sakai, et pour remplacer Bouna Sarr. Cependant, ce dossier semble se compliquer…

L’AS Roma en pole position