Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris une décision retentissante !

Publié le 21 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que son avenir est au coeur des discussions en interne et dans la presse, Kylian Mbappé aurait déjà arrêté son choix concernant la suite des opérations pour sa carrière. Et on se dirigerait vers un départ du PSG.

Et si Kylian Mbappé ne prolongeait finalement pas son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG ? Ces derniers temps, de par les déclarations du président Nasser Al-Khelaïfi et du directeur sportif Leonardo, un nouveau contrat semblait être en bonne voie pour l’attaquant du PSG. Néanmoins, la volonté de Mbappé serait toujours la même que par le passé, à savoir se lancer un nouveau challenge ailleurs que dans le club de la capitale.

Le départ en fin de saison pour arranger tout le monde ?