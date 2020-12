Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement pour l'avenir du «Messi japonais» !

Publié le 21 décembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors qu'Unai Emery penserait à mettre un terme au prêt de Takefusa Kubo à Villareal, l'ailier japonais serait prêt à rester et lutter pour gagner sa place.

Passé par la Masia , Takefusa Kubo a fait un crochet de quatre saisons par l'Espagne durant sa jeunesse, pour y revenir quelques années plus tard. Après ses débuts professionnels avec le FC Tokyo en 2016, l'international japonais a aussi évolué pour Yokohama F. Marinos. Son expérience en J1 League lui a permis d'attirer les convoitises et de rejoindre le Real Madrid en 2019. D'abord prêté à Majorque, l'ailier de 19 ans a réalisé une saison pleine laissant les Merengue à répéter l'expérience, dans un club plus huppé cette fois-ci. Cette saison, Takefusa Kubo se retrouve donc à Villareal mais peine à trouver du temps du jeu. Même s'il a foulé les pelouses lors de 13 des 14 journées de championnat, l'attaquant n'a été titularisé qu'à deux reprises.

Takefusa Kubo ne perd pas espoir