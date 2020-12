Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce du possible successeur de Tuchel sur son avenir !

Publié le 21 décembre 2020 à 16h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Lazio, Simone Inzaghi serait dans le viseur de Leonardo pour la potentielle succession de Thomas Tuchel. Interrogé sur son avenir, le coach italien a révélé qu'il aura une conversation avec Claudio Lotito, son président, pendant les fêtes de fin d'année pour clarifier sa situation.

Leonardo préparerait déjà la potentielle succession de Thomas Tuchel. Alors que son coach sera en fin de contrat le 30 juin, le directeur sportif du PSG aurait coché plusieurs noms, et notamment celui de Simone Inzaghi. Egalement libre de tout contrat à la fin de la saison, le technicien de la Lazio serait suivi de près par Leonardo. Malgré tout, Simone Inzaghi reste imperturbable et préfère se focaliser sur les derniers rendez-vous de l'année des Biancocelesti . « Si j'ai parlé à Claudio Lotito ? Vous savez que j'ai une relation avec (Claudio) Lotito qui va au-delà de la relation classique entre un entraîneur et un président. Il était heureux après Bruges pour notre qualification (pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions), puis, à juste titre, il s'attendait à plus contre Vérone et Benevento, mais il n'y a pas de problème entre nous. Si mon renouvellement dépendra du mercato hivernal ? Absolument pas. J'ai parlé avec (Claudio) Lotito en toute sérénité après la Ligue des champions et après Benevento. Pour l'instant, nous nous concentrons sur Naples et Milan, après on verra. Il y a une relation entre lui et moi qui va au-delà du football » , a développé Simone Inzaghi en conférence de presse ce samedi.

Une réunion au sommet à Noël entre Inzaghi et Lotito ?