Mercato - PSG : L'avenir de Paul Pogba est déjà tout tracé !

Publié le 21 décembre 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il ne serait pas épanoui à Manchester United, Paul Pogba ne devrait plus y faire long feu selon Mino Raiola. Et les dernières sorties de l'agent de La Pioche ne sont pas tombées dans l'oreille de sourds. En effet, le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient prêts à batailler ferme pour récupérer Paul Pogba en 2021. D'ailleurs, les Bianconeri auraient déjà dressé leur plan de vol et devraient proposer un prêt avec obligation d'achat aux Red Devils après avoir sacrifié deux joueurs de leur effectif pour pouvoir assumer le salaire du champion du monde français.

Paul Pogba et Manchester United, c'est fini. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Mino Raiola. Interrogé à plusieurs reprises par Tuttosport , l'agent de La Pioche a répété que son protégé devait quitter les Red Devils . « C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. (...) Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato. (...) J'ai exprimé mes opinions sur lui. Je parlais du mercato d'été. C'est difficile pour les grands joueurs de bouger en janvier » , a confié Mino Raiola. Et ces sorties successives n'ont pas manqué d'alarmer le PSG, le Real Madrid et la Juventus. Totalement sous le charme de Paul Pogba, Leonardo, Zinedine Zidane et Andrea Pirlo devraient se livrer un véritable combat de titans pour se l'offrir en 2021. En difficulté sur le plan financier, La Vieille Dame aurait élaboré une stratégie pour avoir une chance de rapatrier Paul Pogba.

Un prêt de Paul Pogba à la Juventus ?

D'après les indiscrétions de Calciomercato.com , divulguées ce lundi matin, Paul Pogba aurait une préférence pour la Juventus en cas de départ et Andrea Pirlo compterait bien en profiter. Déterminé à faire revenir La Pioche à Turin, le technicien italien se trotterait la tête pour trouver une solution viable pour les caisses turinoises. D'une part, les Bianconeri chercheraient à faire de la place à Paul Pogba dans leur effectif, mais également dans la masse salariale du club. D'autre part, la Juve aurait mis en place une stratégie pour essayer de convaincre Manchester United, sans pour autant vivre au-dessus de ses moyens. A en croire le média transalpin, Andrea Pirlo devrait donc proposer aux Red Devils un prêt avec obligation d'achat.

Deux joueurs sacrifiés à Turin pour Paul Pogba ?

Dans la foulée, Paolo Paganini a confirmé la tendance avant d'ajouter d'autres précisions sur ce dossier. Comme l'a expliqué le journaliste de Rai Sport , une stratégie commune aurait été adoptée depuis le déplacement de Mino Raiola à Turin. Et ce plan serait bel et bien de boucler un prêt de Paul Pogba à la Juventus en janvier. Toutefois, les Bianconeri auraient une tâche à remplir avant de pouvoir finaliser une telle opération. A en croire Paolo Paganini, la Juve serait contrainte de sacrifier deux joueurs pour avoir les moyens de s'aligner sur le salaire de Paul Pogba. Reste à savoir qui seront les deux hommes poussés à l'exil à la Juventus.