Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau plan bien ficelé pour Paul Pogba ?

Publié le 21 décembre 2020 à 12h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec le Real Madrid et la Juventus pour Paul Pogba. Pour rafler la mise, les Bianconeri espéreraient convaincre Manchester United de négocier un prêt avec obligation d'achat.

Interrogé par Tuttosport dernièrement, Mino Raiola a fait plusieurs sorties fracassantes sur l'avenir de Paul Pogba. « C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. (...) Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato. (...) J'ai exprimé mes opinions sur lui. Je parlais du mercato d'été. C'est difficile pour les grands joueurs de bouger en janvier » , a déclaré l'agent de Paul Pogba. Alors que Mino Raiola veut voir son protégé partir, le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient à l'affût. Et en ce qui concerne les Bianconeri , ils auraient monté une toute nouvelle stratégie pour obtenir gain de cause.

Un prêt avec obligation d'achat pour Pogba ?