Mercato - PSG : Angel Di Maria tente bien un joli coup pour renforcer le PSG !

Publié le 21 décembre 2020 à 10h45 par A.M.

En conflit avec Gian Piero Gasperini à l'Atalanta, Alejandro Gomez souhaiterait quitter l'Atalanta. Et Angel Di Maria aurait flairé le bon coup pour le PSG.

Compte tenu de la situation actuelle et de l'impact de la crise sanitaire sur les finances des clubs de football, les bons coups seront flairés sur le marché. Et le PSG n'échappe pas à la règle. Comme cet été, le club parisien devra se montrer inventif pour se renforcer, et Thomas Tuchel ne cache pas qu'il aimerait voir débarquer un ou deux renforts en janvier. « Si on peut recruter, on réfléchira avec le club à ce qui est possible ou pas. Mais vous savez bien que la situation globale dans le monde du football est particulière et pas facile. Ce n'est pas le moment de demander des choses. On doit réfléchir, analyser tout ça, voir ce qu'il est possible de faire et si ce n'est pas possible de recruter, on fera tout notre possible pour récupérer tout le monde. C'est comme ça », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Di Maria veut Gomez