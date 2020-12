Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel annonce la couleur pour le mercato de janvier !

Publié le 21 décembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, Thomas Tuchel a fait le point sur le recrutement. Et l’entraîneur du PSG ne garantira pas forcément l’arrivée d’un ou plusieurs renforts dans la capitale…

Miné par les blessures depuis le début de la saison, Thomas Tuchel a bien du mal à récupérer le groupe du PSG au complet, et dresser une composition d’équipe digne de ce nom paraît très compliqué pour l’entraîneur allemand. De plus, son équipe joue plusieurs fois par semaine entre la Ligue des Champions et le championnat, ce qui oblige trop souvent Tuchel à improviser. Du coup, le PSG sera-t-il en mesure de lui offrir un ou plusieurs renforts au cours du mercato hivernal ?

« Si on peut recruter, on réfléchira avec le club… »