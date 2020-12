Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Garcia envoie un message très clair sur l'avenir de Depay !

Publié le 21 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat avec l'OL en juin prochain, Memphis Depay est évidemment très convoité, mais Rudi Garcia annonce vouloir conserver son capitaine.

L'avenir de Memphis Depay risque de faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat du Néerlandais prend fin en juin prochain à l'OL et il est très convoité, notamment par le PSG et le FC Barcelone qui pourraient tenter une offensive cet hiver afin de le recruter. Du côté Lyonnais, ce sera probablement la dernière opportunité de récupérer une indemnité de transfert avec son capitaine. Mais Rudi Garcia a clairement tranché.

«Si on a des ambitions, il sera obligatoirement avec nous sur la seconde partie de saison »