Mercato - OM : Un énorme plan en préparation pour le successeur de Bouna Sarr !

Publié le 21 décembre 2020 à 17h15 par La rédaction

Alors que l'OM s'intéresserait à Bryan Reynolds pour remplacer Bouna Sarr, Bruges et Rome auraient déjà fait des offres pour le latéral américain. La Juventus, quant à elle, aurait ficelé un plan et une rencontre serait prévue pour bientôt.

Le dernier mercato estival de l'OM s'est accéléré juste avant la deadline. Après le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, les Phocéens se sont penchés sur Joakim Maehle, mais l'accord avec le KRC Genk aurait été rompu peu avant la fin du mercato. L'OM est donc toujours à la recherche d'un latéral pour trouver une doublure à Hiroki Sakai, seul joueur de métier sur le flanc droit. Alors que la piste Maehle serait réactivée pour cet hiver, l'OM penserait également à Bryan Reynolds. Le jeune américain évolue au FC Dallas et est une véritable promesse de MLS. Alors que les prétendants seraient légion, l'AS Roma et le FC Bruges auraient déjà effectué des offres autour de 7M€.

La Juventus veut Reynolds pour le prêter à Cagliari