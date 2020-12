Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour sa première recrue de l'hiver, Longoria revoit ses plans !

Publié le 21 décembre 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille cherchera à se renforcer notamment au poste de latéral droit afin de compenser le départ de Bouna Sarr. Et dans ce dossier, les priorités évoluent.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 2 janvier prochain et l'Olympique de Marseille souhaitera y être actif. Et pour cause, le départ de Bouna Sarr dans les dernières heures du mercato estival n'a pas été compensé et André Villas-Boas espère ainsi récupérer un latéral droit. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a une importante différence comme le rappelait récemment l'entraîneur de l'OM : « On va voir. Le mercato de janvier bougera seulement à la fin. Je pense qu’on bougera seulement si on a une bonne opportunité. On ne peut pas faire grand-chose sur l’aspect financier. J’attends plus que le mercato bouge fin janvier. On n’attendra pas grand-chose début janvier . » Et en plus des contraintes économiques, le club phocéen va devoir rivaliser face à la concurrence.

Maehle et Reynolds s'éloignent

En effet, afin de dénicher une alternative à Hiroki Sakai, l'OM a ainsi activé plusieurs pistes, mais un nom a rapidement fait figure de priorité : Joakim Maehle. Le latéral de Genk était passé tout proche de rejoindre le club phocéen dans les dernières heures du mercato estival, mais les dirigeants belges ont revu leurs exigences à la hausse, faisant capoter ce transfert. Et entre temps, l'Atalanta, en quête d'un remplaçant pour Timothy Castagne, s'est positionné et devrait même rafler la mise. En effet, la Gazzetta dello Sport et Nicolo Schira assurent que le club italien est proche d'un accord avec Genk pour le transfert de Joakim Maehle pour environ 10M€. La Serie A pourrait jouer un autre drôle de tour à l'OM puisque l’AC Milan, la Juventus et la Roma s'intéressent à Bryan Reynolds. Le latéral droit qui évolue en MLS à Dallas, a tapé dans l'œil de Pablo Longoria. Mais les Marseillais ne pourront pas rivaliser d'un point de vue économique avec les clubs italiens. L'AS Roma aurait d'ailleurs déjà transmis une offre de 7,5M€ à Dallas.

Centonze est relancé

Par conséquent, l'OM va devoir revoir ses plans et pourrait se tourner vers la Ligue 1. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club phocéen surveille ainsi la situation de Kenny Lala dont le contrat prend fin en juin prochain à Strasbourg. Toutefois, l'OM aura du mal à faire face à la concurrence de l’Eintracht Francfort qui vient de débarquer dans ce dossier. C'est ainsi que, selon nos informations, les Phocéens maintiennent le contact avec Fabien Centonze qui a réalisé une belle première partie de saison avec le FC Metz. Ce dossier sera à l'étude pour le mercato d'hiver qui s'annonce donc très compliqué pour l'OM...