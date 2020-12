Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau prétendant débarque pour Memphis Depay !

Publié le 21 décembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que Ronald Koeman verrait Memphis Depay comme l'attaquant idéal pour le FC Barcelone, la Juventus pourrait s'immiscer dans le dossier. Spécialiste des coups à 0€, la Vieille Dame pourrait jouer un mauvais tour aux Blaugrana.

L'avenir de Memphis Depay balance entre deux eaux. Sous contrat avec l'OL jusqu'à la fin de la saison, l'international néerlandais pourrait donc être libre de choisir sa prochaine équipe dès le 1er janvier et ainsi être transféré pour 0€. L'OL se retrouverait donc dans une situation délicate entre le risque d'un départ gratuit et la dernière possibilité de le vendre cet hiver. Et les deux positions existeraient dans le club rhodanien. En effet, les septuples champions de France pourraient se satisfaire d'une offre supérieure à 5M€ en janvier, tandis que Rudi Garcia est convaincu qu'il conservera son attaquant jusqu'à la fin de la saison. « On a été pollué par le mercato estival, j'espère qu'on ne le sera pas par le mercato hivernal. Ce qui est certain c'est que Memphis est un joueur de classe mondiale et qu'on est beaucoup plus fort avec lui. Donc si on a des ambitions, il sera obligatoirement avec nous sur la seconde partie de saison » , a glissé l'entraîneur de l'OL.

La Juventus se mêle à la course pour Depay