Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès affiche un souhait fort pour l’avenir de Memphis Depay !

Publié le 20 décembre 2020 à 21h45 par La rédaction

Avec une série en cours de 13 matches sans défaite, l’Olympique Lyonnais tourne à plein régime. Mais les Gones pourraient perdre dès cet hiver leur capitaine Memphis Depay, courtisé par Barcelone et le PSG, ce que n’espère pas Pierre Ménès.

Cet été, Memphis Depay figurait tout en haut de la liste des renforts réclamés par Ronald Koeman. Mais la situation financière du FC Barcelone n’a pas permis la concrétisation du transfert, et le Néerlandais est resté sur les bords du Rhône. Le contrat de l’attaquant arrive toutefois à son terme en juin prochain, et face à la menace de le voir partir gratuitement, l’Olympique Lyonnais pourrait le laisser filer dès janvier. Tandis que les Blaugrana sont toujours sur le coup, c’est désormais le PSG et Leonardo qui s’invitent à la fête pour le joueur de 26 ans. Mais l’OL a bon espoir de le conserver jusqu’à la fin de saison.

Pierre Ménès s’oppose au départ de Depay