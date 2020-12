Mercato - OM : Une piste de Villas-Boas boucle son transfert pour 8M€ !

Foot - Mercato - OM

Passé tout proche d’un transfert à l’OM en toute fin de mercato estival et encore annoncé dans le viseur d’André Villas-Boas, Joakim Maehle aurait finalement bouclé son transfert vers l’Atalanta Bergame cet hiver.

Avec la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich (10M€), l’OM avait tenté un coup de dernière minute en ciblant Joakim Maehle (23 ans) l’été dernier. Le latéral droit danois du KRC Genk, désireux de rejoindre André Villas-Boas à l’OM, avait fait l’objet d’une offre de 12M€ refusée par son club. Un épisode qui avait d’ailleurs provoqué une grosse colère chez Maehle après la fermeture du mercato estival. Et alors que l’OM semblait disposé à revenir à la charge cet hiver, ce dossier a finalement pris une toute autre tournure…

Le journaliste Italien Nicolo Schira annonce ce lundi que Joakim Maehle aurait finalement bouclé son transfert vers l’Atalanta Bergame pour 8M€ + des bonus. Le club italien dépasse donc l’OM à la dernière minute dans ce dossier, et André Villas-Boas devra donc se pencher sur un autre profil pour se renforcer au poste de latéral droit. Pour appel, l’entraîneur de l’OM aurait désormais des vues sur Bryan Reynolds (19 ans, FC Dallas).

Done deal! Joakim #Mahele to #Atalanta from #Genk for €8M + add-ons. Ready a contract until 2025. #transfers