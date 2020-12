Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va être rapidement fixé dans ce dossier à 10M€ !

Publié le 20 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Priorité de l'OM en vue du mercato d'hiver, Joakim Maehle est également suivi par l'Atalanta. Gian Piero Gasperini a d'ailleurs évoqué ce dossier.

« Je veux toujours partir le plus vite possible. C'est vraiment un marché différent par rapport à celui de l'été, mais j'ai confiance quand même. J'espère qu'il y aura encore de l'intérêt pour moi et on verra ensuite ce qu'il se passe. Je n'ai plus discuté de cela avec Genk, mais les dirigeants connaissent mon point de vue. En attendant, je me donne à fond pour le club, sans plus ». Ces derniers jours, Joakim Maehle confirmait qu'il souhaitait toujours quitter Genk cet hiver. Mais alors que l'OM souhaiterait revenir à la charge, l'Atalanta apprécie également le Danois comme le confirme Gian Piero Gasperini.

Gasperini annonce la couleur pour Maehle