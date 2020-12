Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le Barça avait définitivement fermé le dossier Neymar ?

Publié le 21 décembre 2020 à 18h15 par Th.B.

Candidat à la présidence du FC Barcelone et favori à en croire les sondages, Joan Laporta a des projets pour le Barça. Mais pas celui de rapatrier Neymar.

Le moment de vérité approche. Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone élira un nouveau président pour succéder à Josep Maria Bartomeu qui a démissionné à la fin du mois d’octobre. Victor Font et Joan Laporta mènent la danse si l’on se fie aux sondages et à leurs cotes de popularité auprès des socios qui voteront. Contrairement à Emili Rousaud et Jordi Farré, d’autres candidats à la présidence, Font a clairement fait savoir qu’un retour de Neymar ne faisait pas partie de ses plans. Ce lundi, Joan Laporta a mis les choses au clair pour la star du PSG, sous contrat jusqu’en juin 2022.

Joan Laporta laisse planer le doute pour Neymar, mais…