Mercato - PSG : Une piste XXL activée par Leonardo pour la succession de Navas ?

Publié le 21 décembre 2020 à 16h45 par D.M.

Le PSG aurait coché le nom de Jan Oblak, qui n’est pas certain de rester à l’Atlético la saison prochaine. Le club espagnol, en difficulté financière, pourrait ouvrir la porte à un départ du portier l'été prochain.

En septembre 2019, le PSG avait décidé de s’offrir Keylor Navas, qui avait pris la décision de quitter le Real Madrid. Après cinq saisons passées en Espagne, le gardien costaricien a rejoint la Ligue 1 et a réussi à mettre tout le monde d’accord au sein du club parisien. Performant sur le terrain, le portier a également apporté son expérience dans le vestiaire et est devenu un maillon essentiel de l'effectif de Thomas Tuchel. Agé de 34 ans, Keylor Navas est plus proche de la fin de sa carrière que du début et Leonardo en aurait pleinement conscience. Le directeur sportif du PSG aurait commencé à se pencher sur la question de sa succession. Ces dernières semaines, le nom de Gianluigi Donnarumma a été associé au club de la capitale. Et ce lundi, un nouveau profil est annoncé dans le viseur de Leonardo.

Oblak serait sur les tablettes du PSG