Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane veut un ancien du LOSC !

Publié le 21 décembre 2020 à 15h00 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le Real Madrid s'intéresse à Paul Pogba et Eduardo Camavinga, deux dossiers très compliqués. Mais le club merengue a une surprenant alternative.

Contraint à réaliser des économies cet été afin de contrer la crise sanitaire et son impact sur les finances du club, le Real Madrid cherchera à se renforcer durant le prochain mercato estival. Dans cette optique, le club merengue s'intéresse bien évidemment à Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG. Mais ce n'est pas le seul joueur français qui a tapé dans l'œil de Zinedine Zidane. En effet, en quête de renforts au milieu de terrain afin d'anticiper la succession du trio Casemiro-Kroos-Modric, le Real Madrid souhaite recruter Paul Pogba (Manchester United) et Eduardo Camavinga (Rennes). Deux dossiers qui s'annoncent compliqués et surtout très chers.

En cas d'échec avec Pogba et Camavinga, le Real songe à Bissouma