Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce de Koeman sur le recrutement hivernal !

Publié le 21 décembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Dès le 1er janvier, Barcelone, et tous les autres clubs, seront autorisés à s’activer sur le marché des transferts hivernal. Mais selon Ronald Koeman, son équipe pourrait encore attendre avant de se positionner.

Dans le sens des départs comme dans celui des arrivées, le FC Barcelone a déjà de nombreuses pistes pour le mois de janvier. Si Junior Firpo devrait s’en aller, l’avenir de Philippe Coutinho au Barça a aussi été remis en question récemment. Ronald Koeman souhaiterait aussi se renforcer et viserait notamment Éric Garcia et Memphis Depay. Seulement, Barcelone connaîtra son nouveau président le 24 janvier prochain et celui-ci pourrait remettre en cause les cibles des Blaugrana . Koeman ne veut pourtant pas mélanger l’aspect administratif avec le sportif.

« Nous devons attendre de voir qui sera le président le 24 janvier »