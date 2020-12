Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cette nouvelle piste !

Publié le 21 décembre 2020 à 19h15 par A.D.

En plus de Christian Eriksen et de Papu Gomez, Leonardo aurait également identifié le profil de Luis Alberto en Italie. Toutefois, Simone Inzaghi, le coach de la Lazio, ne devrait pas laisser filer son milieu offensif aussi facilement.

Depuis de longues semaines, Leonardo voudrait recruter un tout nouveau milieu offensif et l'offrir à Thomas Tuchel. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG voudrait se tourner vers l'Italie et aurait coché plusieurs noms. Après avoir placé les noms de Christian Eriksen et de Papu Gomez sur sa liste, l'ancien du Milan AC aurait également inscrit celui de Luis Alberto ces derniers jours. Toutefois, ce dossier devrait être difficile à boucler, puisque Simone Inzaghi compte beaucoup sur son numéro 10.

«Nous essayons de rester près de Luis Alberto car il est fondamental pour nous»