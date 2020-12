Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Eriksen ?

Foot - Mercato - PSG

En grosse difficulté à l'Inter, Christian Eriksen devrait prendre le large lors du prochain mercato hivernal. Alors qu'il voudrait profiter de la situation pour récupérer le milieu offensif danois, Leonardo ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. Toutefois, il n'aurait pas à s'inquiéter du Bayern, qui ne serait en aucun cas sur les traces de Christian Eriksen.

Après seulement une année à l'Inter, Christian Eriksen devrait faire ses valises et s'envoler vers d'autres horizons. Alors qu'Antonio Conte ne semble pas compter sur lui, le milieu offensif danois voudrait absolument changer de club au mois de janvier. En quête de renforts pour l'entre jeu de Thomas Tuchel, Leonardo envisagerait de profiter de l'aubaine. Toutefois, il serait soumis à une lourde concurrence, et d'après les dernières indiscrétions du Corriere dello Sport il pourrait se frotter au Bayern pour Christian Eriksen. Mais à en croire Christian Falk, le directeur sportif du PSG n'aurait pas à se méfier du club bavarois.

Sur son compte Twitter , Christian Falk a démenti ouvertement l'information du Corriere dello Sport . Comme l'a indiqué le journaliste de Sport Bild , le Bayern ne serait pas du tout intéressé par Christian Eriksen. La bataille pour le recrutement de l'international danois devrait donc se faire sans l'écurie bavaroise.

Not true: there is no interest of @FCBayern in @ChrisEriksen8 (again) https://t.co/JJv9KNFaQw