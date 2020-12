Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un boulevard pour Alaba !

Publié le 21 décembre 2020 à 19h45 par A.M.

Libre de tout contrat en fin de saison, David Alaba ne devrait pas prolonger son contrat au Bayern Munich. Et alors que le Real Madrid est intéressé, le salaire de l'Autrichien pose problème. Une excellente nouvelle pour le PSG.

Dans les prochaines semaines, David Alaba sera probablement l'un des joueurs les plus convoités en Europe. Et pour cause, son contrat au Bayern Munich prend fin en juin prochain et une prolongation semble écartée. « Le Bayern a fait tout son possible pour prolonger le contrat de David Alaba. Nous lui avons présenté une offre très équitable, malgré la crise. Les derniers pourparlers ont eu lieu en octobre avec une date limite, mais l'offre n'a pas été acceptée et nous l'avons retirée », confiait à ce sujet Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration du Bayern Munich. Des propos qui confirment ceux de Uli Hoeness et Hasan Salihamidzic respectivement président et directeur sportif du club bavarois. Plusieurs clubs sont ainsi à l'affût à l'image du PSG et du Real Madrid.

Pour le Real, ce sera Alaba ou Ramos, mais pas les deux