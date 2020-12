Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas aurait pris une décision de taille pour Memphis Depay !

Publié le 21 décembre 2020 à 21h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay figurerait sur les tablettes du PSG, du FC Barcelone et de la Juventus. Parmi ces trois prétendants de renom, Jean-Michel Aulas préférerait négocier avec le Barça pour son numéro 10.

Passé tout près d'un départ l'été dernier, Memphis Depay défend toujours les couleurs de l'OL. Malgré tout, l'international néerlandais ne devrait pas faire long feu chez les Gones . En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay serait dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, et ce ne serait pas tout. Comme l'a indiqué Tuttosport ce lundi matin, la Juventus aurait également identifié le profil du capitaine de l'OL en vue de l'année 2021. Et parmi ces trois destinations possibles pour Memphis Depay, Jean-Michel Aulas aurait déjà une préférence : le Barça.

Aulas préférerait négocier avec le Barça pour Depay

Sur son compte Twitter , Francesc Aguilar a rebondi sur l'information de Tuttosport et l'intérêt présumé de la Juventus. Selon le journaliste de Mundo Deportivo , la Juve devrait avoir beaucoup de difficulté à battre la concurrence du FC Barcelone. En effet, Memphis Depay aurait déjà promis à Ronald Koeman qu'il allait le rejoindre au Barça. Et pour ne pas arranger les affaires des Bianconeri d'Andrea Pirlo, Jean-Michel Aulas pencherait également en faveur du club blaugrana, puisqu'il préférerait négocier avec les Catalans le transfert de Memphis Depay.